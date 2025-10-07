Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Ada Temuan Tanah Jarang Bernilai Ratusan Triliun di Tambang Ilegal Babel

Selasa, 07 Oktober 2025 – 07:45 WIB
Ada Temuan Tanah Jarang Bernilai Ratusan Triliun di Tambang Ilegal Babel - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau penyitaan smelter ilegal terkait penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo)

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan tanah jarang monasit bernilai ratusan triliun rupiah di lokasi pertambangan ilegal yang disita negara di Bangka Belitung.

Tim media Presiden di Jakarta menginformasikan potensi sumber daya alam itu selama ini digarap secara ilegal memanfaatkan enam smelter yang kini telah disita dan diserahkan pemerintah kepada PT Timah Tbk.

"Tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang itu mengandung monasit, dan 1 ton monasit bisa bernilai ratusan ribu dolar, bahkan sampai 200.000 dolar AS," ujar Prabowo di Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).

Baca Juga:

Setelah meninjau langsung penyitaan smelter ilegal terkait penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah, Presiden Prabowo menyebut jumlah itu bila dirupiahkan bernilai sekitar Rp 3,3 miliar per ton.

Sementara di kawasan smelter ilegal itu, Presiden Prabowo memperkirakan terdapat sekitar 40.000 ton monasit.

Dengan perhitungan tersebut, potensi nilai ekonomi dari temuan tanah jarang di Bangka Belitung diperkirakan mencapai 8 miliar dolar AS, atau setara sekitar Rp 128 triliun.

Baca Juga:

Presiden menuturkan, dari enam perusahaan ilegal yang disita itu, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 300 triliun termasuk monasit.

Prabowo menegaskan bahwa praktik semacam ini harus segera dihentikan.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap temuan tanah jarang monasit bernilai ratusan triliun di kawasan tambang ilegal di Babel. Begini penjelasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tanah jarang  Tambang ilegal  babel  Prabowo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  Pt Timah 
BERITA TANAH JARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp