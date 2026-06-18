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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada Tipe Pemain yang Tak Diinginkan Shin Tae Yong di Persija

Kamis, 18 Juni 2026 – 16:57 WIB
Ada Tipe Pemain yang Tak Diinginkan Shin Tae Yong di Persija - JPNN.COM
Pelatih anyar Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jpnn.com - Shin Tae Yong mulai menetapkan standar tegas dalam proses pembentukan skuad Persija Jakarta untuk musim 2026/27.

Pelatih asal Korea itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberi ruang bagi pemain yang enggan bekerja keras dan mengutamakan kepentingan tim.

Dia menilai sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar keterampilan teknis.

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Bagi Shin Tae Yong, faktor utama yang harus dimiliki pemain ialah disiplin, intensitas, serta kesediaan untuk bekerja demi kepentingan kolektif.

Dalam proyek barunya di Persija, eks pelatih Timnas Indonesia itu memastikan tidak semua pemain akan mendapatkan tempat jika tidak memenuhi standar tersebut.

"Kami butuh pemain yang mau berkorban untuk tim. Pemain yang merasa ‘siapa saya’ dengan pundak yang kaku (sombong), tidak mau berkorban untuk tim, hanya berdiri diam dan tidak berlari keras di lapangan."

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"Pemain-pemain seperti itu tidak akan saya pilih. Itulah filosofi yang saya pegang dalam sepak bola," tegasnya.

Menurutnya, kontribusi pemain harus terlihat dari kemauan untuk terlibat dalam seluruh fase permainan, termasuk saat harus melakukan kerja defensif meski berposisi sebagai penyerang.

Shin Tae Yong mulai menetapkan standar tegas dalam proses pembentukan skuad Persija Jakarta untuk musim 2026/27.

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TAGS   Shin Tae Yong  Persija  Persija Jakarta  shin tae yong persija 
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