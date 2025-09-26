Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ada Titipan Rp 1,85 Miliar Uang Siluman Terkait Kasus Pokir DPRD NTB

Jumat, 26 September 2025 – 02:22 WIB
Ada Titipan Rp 1,85 Miliar Uang Siluman Terkait Kasus Pokir DPRD NTB - JPNN.COM
Kepala Kejati NTB Wahyudi (kiri) memberikan keterangan pers usai kunjungan kerja di kantor Kejari Mataram, NTB, Kamis malam (25/9/2025). ANTARA/Dhimas B.P.

jpnn.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kajati NTB) Wahyudi mengungkap total ada Rp 1,85 miliar titipan uang yang diduga dana "siluman" dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD NTB tahun 2025.

Dana diduga siluman itu dititipkan oleh sejumlah anggota DPRD NTB kepada jaksa.

"Jumlah yang dititipkan sampai sekarang totalnya ada Rp 1,85 miliar," kata Wahyudi yang ditemui usai melakukan kunjungan kerja di kantor Kejari Mataram, Kamis malam (25/9/2025).

Baca Juga:

Adapun tindak lanjut penitipan uang tidak bertuan dari beberapa anggota DPRD yang tidak disebutkan jumlahnya tersebut, kini dijadikan barang bukti kasus.

"Kami sita menjadi barang bukti," ujar Wahyudi.

Begitu juga mengenai sumber uang berjumlah Rp 1,8 miliar tersebut, Wahyudi mengungkapkan bahwa instansinya belum mengetahui peran orang itu.

Baca Juga:

Namun, dia menegaskan bahwa penelusuran peran orang yang menjadi sumber pemberi uang kini menjadi rangkaian pendalaman penyidikan.

"Sumber uang? Nantilah itu, belum tahu kami sekarang. Nanti ditelusuri lagi," ucap dia.

Kajati NTB Wahyudi mengungkap ada Rp 1,85 miliar diduga uang siluman dititipkan anggota DPRD NTB terkait kegiatan pokir dewan setempat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   uang siluman  Pokir  DPRD NTB  Kejati NTB  Anggota DPRD 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp