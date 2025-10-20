Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ada Tumpukan Uang Rp 13,2 Triliun di Hadapan Presiden Prabowo, dari Kasus Korupsi CPO

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:47 WIB
Ada Tumpukan Uang Rp 13,2 Triliun di Hadapan Presiden Prabowo, dari Kasus Korupsi CPO - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyimak penjelasan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai tumpukan uang Rp 13,2 triliun dari pengganti kerugian keuangan negara hasil penegakan hukum perkara korupsi ekspor CPO. Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres).

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung uang sebesar Rp 13,2 triliun hasil penindakan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya, Senin (20/10/2025).

Selanjutnya, Kejagung menyerahkan tumpukan uang berjumlah persis Rp 13.255.244.538.149 itu ke Kementerian Keuangan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya kepada Presiden Prabowo memaparkan berbagai hasil penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi di sektor ekspor CPO.

Baca Juga:

Menurut Burhanuddin, perkara korupsi kakap itu melibatkan sejumlah korporasi besar yang menimbulkan kerugian negara hingga belasan triliun.

"Kejaksaan telah melakukan satu penuntutan kepada grup korporasi, yaitu Wilmar Group dan Musim Mas Group, serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu Rp 17 triliun, dan hari ini kami akan serahkan sebesar Rp 13,255 triliun,” tutur  Burhanuddin kepada Prabowo di Kejagung.

Mantan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung itu menambahkan terdapat selisih sekitar Rp 4,4 triliun karena jumlah kerugian negara mencapai Rp 17 triliun, sedangkan ganti ruginya baru Rp 13 triliun. Burhanuddin menuyebut selisih itu akan dibayarkan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset perusahaan.

Baca Juga:

Jaksa Agung ke-24 itu pun menegaskan bahwa langkah Kejagung dalam memulihkan kerugian negara merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

“Kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan suatu wujud upaya kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat,” tuturnya.

Besaran uang itu berasal dari perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korupsi cpo  korupsi minyak sawit  Presiden Prabowo  Berita Presiden Prabowo  Jaksa Agung  ST Burhanuddin 
BERITA KORUPSI CPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp