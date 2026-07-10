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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ada Unjuk Rasa di 3 Lokasi Jakarta Pusat Hari Ini, 842 Personel Gabungan Disiagakan

Jumat, 10 Juli 2026 – 09:52 WIB
Ada Unjuk Rasa di 3 Lokasi Jakarta Pusat Hari Ini, 842 Personel Gabungan Disiagakan - JPNN.COM
Ilustrasi - Personel Polri mengikuti apel pengamanan aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. ANTARA/HO-Humas Polres Jakpus/am.

jpnn.com - JAKARTA - Polri siap mengamankan aksi demonstrasi di sejumlah titik Jakarta Pusat, Jumat (10/7). 

Sebanyak 842 personel gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa itu. 

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan unjuk rasa pertama akan digelar oleh Pemuda Anti Korupsi dan beberapa elemen massa.

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"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Pemuda Anti Korupsi dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir, rencana giat pukul 11.00 WIB," kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7).

Adapun unjuk rasa kedua digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Se-Nusantara (BEM PTNU, DEMA PTKIN, SEMA PTKIN, BEM PES, BEM KSI) di kawasan DPR/MPR, Senayan, pukul 13.00 WIB.

Unjuk rasa ketiga digelar oleh Komisi Konservasi Kehutanan Indonesia di Kementerian Kehutanan pada pukul 10.00 WIB.

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Sementara itu, rekayasa lalu lintas di titik-titik lokasi unjuk rasa itu akan diberlakukan secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan.

Masyarakat juga diimbau agar menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa tersebut guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas. (antara/jpnn)

Polri siap mengamankan aksi demonstrasi di sejumlah titik Jakarta Pusat, Jumat (10/7). Masyarakat diimbau agar menghindari kawasan sekitar lokasi demo.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   demo hari ini  Polri  Jakarta Pusat  Demonstrasi  demo di jakarta  Unjuk Rasa 
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