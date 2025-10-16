Ada Upaya Penyelundupan 785 Butir Narkoba ke Rutan Cipinang, Siapa Terlibat?

jpnn.com - Personel Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta, menggagalkan percobaan penyelundupan 785 butir narkoba berupa obat-obatan terlarang jenis Inex Transformer dari pengunjung ke dalam rutan.

Kepala Rutan Cipinang Nugroho Dwi Wahyu menyebut penyelundupan barang haram itu dapat digagalkan bermula dari kewaspadaan petugas pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) terhadap dua orang pengunjung berinisial FF dan E pada Rabu (15/10/2025).

"Petugas kami mencurigai gerak-gerik pengunjung pada Rabu (15/10) malam tersebut dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan bawang bawaan, ditemukan barang terlarang tersebut terbungkus dalam salah satu snack (makanan ringan)," kata Nugroho dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dia menjelaskan dua petugas wasrik, Aji Verian dan Fachrurozi, mencurigai FF dan E yang bermaksud mengirimkan makanan kepada salah seorang warga binaan berinisial B pada pukul 21.02 WIB.

Setelah melakukan pemeriksaan yang mendalam, pihak Rutan Cipinang segera berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur dan melakukan serah terima orang dan barang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta Heri Azhari mengatakan percobaan penyelundupan barang-barang terlarang, termasuk narkoba, ke dalam lapas maupun rutan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi.

Terlebih lagi, munculnya berbagai macam modus untuk memasukkan barang-barang tersebut. Dia mengatakan inspeksi mendadak rutin dan insidental kerap dilakukan sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.

Heri mengatakan lembaganya akan berupaya keras dan terus menerus untuk melindungi rutan ini dari peredaran narkoba. Kolaborasi khususnya dengan penegak hukum akan terus dikembangkan.