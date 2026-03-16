Ada Wacana Pemotongan Gaji Anggota DPR, Legislator: Kami Siap!

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah anggota DPR RI menyatakan sikap terkait wacana pemotongan gaji legislator demi menyelamatkan anggaran negara yang tertekan buntut meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.

Adapun, wacana memotong gaji anggota DPR dan kabinet demi efisiensi anggaran negara seperti diungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Prabowo berkaca tindakan Pakistan yang melakukan penghematan dengan memotong gaji anggota kabinet dan parlemen.

Ketua fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji mengaku siap jika negara ingin memotong gaji anggota parlemen demi efisiensi anggaran.

"Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji. Ini sebuah ikhtiar simbolis bawa kami peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri," ujar legislator DPR RI itu melalui layanan pesan, Senin (16/3).

Menurut Sarmuji, pemerintah tentu memiliki kalkulasi mendalam sebelum berbicara efisiensi anggaran di pos tertentu demi menjaga keseimbangan APBN.

"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," ujarnya.

Senada dengan Sarmuji, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PAN Eddy Soeparno mengaku patuh dengan keputusan pemerintah terkait efisiensi anggaran.