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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ada yang Aneh dari Hasil Piala Dunia 2026 Brasil Vs Maroko

Minggu, 14 Juni 2026 – 09:05 WIB
Ada yang Aneh dari Hasil Piala Dunia 2026 Brasil Vs Maroko - JPNN.COM
View pembukaan laga Grup C Piala Dunia 2026 Brasil vs Maroko di New York/New Jersey Stadium, Minggu, 14 Juni pagi WIB. Foto: Angela Weiss/AFP

jpnn.com - NEW JERSEY - Salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026 Brasil gagal mengalahkan Maroko pada pertemuan di Grup C, yang berlangsung di New York/New Jersey Stadium. New Jersey, Minggu (14/6) pagi WIB.

Setelah 2x45 menit ditambah dengan dua kali jeda minum dan tambahan waktu di dua babak, Brasil versus Maroko berakhir tanpa pemenang.

Maroko unggul lebih dahulu melalui Ismael Saibari, Brasil menyamakan kedudukan berkat Vinicius Junior.

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Ada yang aneh alias tak biasa dari hasil pertandingan itu.

Awak FIFA mengungkap, itulah pertama kalinya Brasil gagal menang di saat Vinicius mencetak gol.

"Dalam delapan kesempatan sebelumnya semuanya (gol Vinicius) membantu mengamankan kemenangan Brasil," kupasan FIFA.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengakui timnya kesulitan meladeni Maroko.

"Kami tidak memulai dengan baik. Saya sempat khawatir karena kami kalah dalam banyak duel dan penguasaan bola," tutur Don Carlo di laman FIFA.

Di matchday 2 Grup C Piala Dunia 2026, Brasil ketemu Haiti, sedangkan Maroko menjumpai Skotlandia.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Ancelotti  Vinicius  Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026  Hasil Piala Dunia 2026  brasil vs maroko 
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