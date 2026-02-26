Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada yang Hilang dari Bench Persib Bandung Menjelang Duel Kontra Madura United

Kamis, 26 Februari 2026 – 06:05 WIB
Ada yang Hilang dari Bench Persib Bandung Menjelang Duel Kontra Madura United - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung dalam sebuah pertandingan BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Suasana berbeda akan terasa dari bench Persib Bandung saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persib vs Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026) malam WIB.

Persib Bandung dipastikan tampil tanpa kehadiran Bojan Hodak di bangku cadangan.

Baca Juga:

Hodak harus menepi akibat sanksi akumulasi kartu kuning.

Kartu yang diterimanya pada laga kontra Persita Tangerang pekan lalu menjadi yang keempat sepanjang musim.

Alhasil, juru taktik asal Kroasia itu kembali absen mendampingi Maung Bandung dari area bench.

Baca Juga:

Meski demikian, Hodak memastikan tetap hadir di stadion.

Bedanya, kali ini dia akan memantau jalannya pertandingan dari tribune penonton.

Bangku cadangan Persib Bandung tak seperti biasanya jelang laga kontra Madura United.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib  Bojan Hodak  Madura United  Persib vs Madura United  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp