Ada yang Membocorkan Rahasia Persib kepada Pelatih Persebaya

Jumat, 12 September 2025 – 09:00 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Rahasia kekuatan Persib Bandung terbongkar menjelang si juara bertahan itu menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (12/9) sore WIB.

Juru taktik Persebaya Eduardo Perez mengaku mendapat bocoran informasi soal kekuatan Persib dari Rachmat Irianto.

Rian -panggilan Rachmat Irianto, pemain serbabisa itu pernah berkostum Persib selama dua musim sejak 2022.

Sebagai mantan pemain Persib, Rian pasti hafal betul cara Pelatih Persib Bojan Hodak meramu tim.

Hal itu akan sangat bermanfaat bagi Persebaya yang ingin memutus keperkasaan Persib yang memenangi enam pertandingan dalam 12 pertemuan sejak era Liga 1.

"Tentu saja, saya sudah berbicara dengannya. Saya berbicara tentang beberapa hal, seperti juga dengan pemain lain," kata Perez.

"Semua tahu Rian pernah bermain untuk Persib, dan tentu saja, dia akan sangat senang bermain melawan Persib," imbuhnya.

Rian menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan cedera anterior cruciate ligament (ACL) yang dialami sejak Januari 2025.