Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ada yang Membocorkan Rahasia Persib kepada Pelatih Persebaya

Jumat, 12 September 2025 – 09:00 WIB
Ada yang Membocorkan Rahasia Persib kepada Pelatih Persebaya - JPNN.COM
Rachmat Irianto dan skuad Persebaya berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Rahasia kekuatan Persib Bandung terbongkar menjelang si juara bertahan itu menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (12/9) sore WIB.

Juru taktik Persebaya Eduardo Perez mengaku mendapat bocoran informasi soal kekuatan Persib dari Rachmat Irianto.

Rian -panggilan Rachmat Irianto, pemain serbabisa itu pernah berkostum Persib selama dua musim sejak 2022.

Baca Juga:

Sebagai mantan pemain Persib, Rian pasti hafal betul cara Pelatih Persib Bojan Hodak meramu tim.

Hal itu akan sangat bermanfaat bagi Persebaya yang ingin memutus keperkasaan Persib yang memenangi enam pertandingan dalam 12 pertemuan sejak era Liga 1.

"Tentu saja, saya sudah berbicara dengannya. Saya berbicara tentang beberapa hal, seperti juga dengan pemain lain," kata Perez.

Baca Juga:

"Semua tahu Rian pernah bermain untuk Persib, dan tentu saja, dia akan sangat senang bermain melawan Persib," imbuhnya.

Rian menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan cedera anterior cruciate ligament (ACL) yang dialami sejak Januari 2025.

Ada laga pekan ke-5 Super League Persib Bandung vs Persebaya Surabaya sore ini. Hati-hati...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Persebaya  Persib  Persebaya  Super League  Eduardo Perez  Rachmat Irianto  BRI Super League  BRI 
BERITA PERSIB VS PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp