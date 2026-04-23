Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Ada yang ‘Nakal’, Harga MinyaKita Jadi Korban

Kamis, 23 April 2026 – 10:15 WIB
Ada yang ‘Nakal’, Harga MinyaKita Jadi Korban - JPNN.COM
Minyak goreng merek MinyaKita. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta masyarakat tidak panik terkait isu kelangkaan minyak goreng rakyat atau MinyaKita akibat kenaikan harga.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan bahan baku MinyaKita dalam kondisi aman dan mencukupi.

"Jadi, produksi cukup dan bahan baku dalam kondisi aman," ujar Sarwo Edhy di Jakarta, Rabu (22/4).

Dia menjelaskan kenaikan harga MinyaKita di pasar disebabkan oleh persoalan distribusi yang belum terkendali.

“Jadi, kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, tetapi distribusi yang tidak dikendalikan,” katanya.

Karena itu, dia mengaku tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga di atas  harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter.

Menurut dia, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi lonjakan harga tersebut. 

Bapanas bersama Satuan Tugas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian akan menindak tegas pelaku usaha yang terlibat dalam anomali harga.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta masyarakat tidak panik terkait isu kelangkaan minyak goreng rakyat atau MinyaKita akibat kenaikan harga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pangan  Pasar  minyakita  harga minyakita  Bapanas 
BERITA PANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp