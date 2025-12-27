Close Banner Apps JPNN.com
Ada Yang Spesial di Balik Duel Persib Bandung vs PSM Makassar Malam Ini, Apa Itu?

Sabtu, 27 Desember 2025 – 05:32 WIB
Ada Yang Spesial di Balik Duel Persib Bandung vs PSM Makassar Malam Ini, Apa Itu? - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani official training jelang laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (26/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Duel Persib Bandung vs PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League akan menjadi pertandingan spesial.

Menurut jadwal, laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025).

Persib vs PSM, Laga ke-100 Bojan Hodak

Pertandingan melawan PSM akan menjadi momen bersejarah bagi Pelatih Persib Bojan Hodak.

Duel ini menandai laga ke-100 Hodak sejak menukangi Persib pada 2023.

Selama menangani Persib, pelatih asal Kroasia tersebut telah memimpin dalam 81 pertandingan Liga 1 dan Super League, 13 laga AFC Champions League Two, serta lima pertandingan Piala Presiden.

Catatan tersebut membuat laga kontra PSM terasa semakin spesial bagi skuad Pangeran Biru.

Situasi itu turut memompa motivasi para pemain. Eliano Reijnders dan kolega bertekad menjadikan pertandingan ini sebagai momen istimewa dengan mempersembahkan kemenangan bagi sang pelatih.

Laga Krusial di Penutup Tahun

Bojan Hodak sendiri menegaskan bahwa laga ini memiliki arti besar bagi timnya, baik dari sisi persaingan klasemen maupun momentum menjelang pergantian tahun.

