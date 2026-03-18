Adakah Afirmasi di Seleksi CASN 2026? BKN: Sudah Tidak Ada Honorer Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah akan membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026. Adakah afirmasi untuk honorer pada seleksi CASN 2026?

Pertanyaan tersebut mencuat di kalangan pegawai non-ASN alias honorer yang belum terakomosi dalam seleksi PPPK 2024 maupun PPPK paruh waktu.

Diketahui, masih banyak sisa honorer yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Bahkan, masih banyak juga eks honorer K2 yang belum terangkut.

Padahal para honorer yang sudah mengabdi cukup lama seharusnya sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.

"Nasib teman-teman eks honorer K2 bagaimana ya? Apakah mereka masih akan mendapatkan afirmasi saat seleksi CASN 2026 nanti?," kata Ketua umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih kepada JPNN.com, Rabu (18/3/2026).

Dia juga berharap dalam seleksi CASN 2026 akan ada afirmasi untuk PPPK paruh waktu naik level ke PPPK sepenuhnya.

Mengingat, sesuai pernyataan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Aba Subagja, alih status paruh waktu ke PPPK tanpa melalui seleksi lagi.