Adam Przybek Absen 2 Pertandingan, Pelatih Persib Buka Suara

Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:46 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Penjaga gawang Persib Adam Przybek masih belum bisa tampil saat timnya menang melawan Manila Digger di laga kualifikasi AFC Champions League (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Adam juga absen saat Persib menghadapi Semen Padang di laga perdana BRI Super League 2025/26, pekan lalu.

Alasannya, kiper asal Wales itu terkena larangan bermain karena kartu merah yang diterimanya saat masih membela klub sebelumnya, Penybont FC.

Semalam, Adam yang diprediksi sudah bisa bermain, justru kembali tidak dimainkan.

Penjaga gawang Timnas Wales itu bahkan tak masuk daftar bangku cadangan.

Tugas Adam pun dialihkan kepada Teja Paku Alam yang tampil cemerlang dalam dua pertandingan perdana.

Pelatih Persib Bojan Hodak pun buka suara mengenai absennya Adam Przybek.

Kata Hodak, Adam mengalami cedera ringan dan dia tak mau ambil risiko dengan memainkannya semalam.