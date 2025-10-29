Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Adam Przybek Tersisih, Teja Paku Alam Jadi Idola Baru di Bawah Mistar Persib

Rabu, 29 Oktober 2025 – 12:53 WIB
Adam Przybek Tersisih, Teja Paku Alam Jadi Idola Baru di Bawah Mistar Persib - JPNN.COM
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam (menangkap bola). Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG -

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam tampil cemerlang dalam empat pertandingan terakhir.

Gawang yang dijaganya bersih alias clean sheet dari bola yang dilesakkan lawan.

Baca Juga:

Posisi Teja yang merupakan kiper cadangan itu pun perlahan menggantikan Adam Przybek yang performanya tak kunjung membaik.

Teja mengatakan, keberhasilannya menjaga gawangnya dari kebobolan tak akan berhasil tanpa kerja sama rekan-rekannya.

Dia memuji kualitas dan jam terbang para pemain, sehingga membantunya dari kebobolan gawang.

Baca Juga:

“Pastinya senang, berkat semua pemain, defense yang sangat bagus. Mungkin lebih mudah komunikasinya, karena mereka sudah pengalaman semua yang di depan. Jadi, sampai clean sheet,” kata Teja di Bandung, Rabu (29/10/2025).

Performanya yang terus meningkat, membuat pelatih kiper Mario Jozic memberinya kesempatan untuk tampil sebagai starter.

Teja Paku Alam mencatatkan penampilan apiknya. Dalam empat pertandingan Persib, golnya bersih dari bola lawan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teja Paku Alam  Persib  Persib Bandung  BRI Liga 1 
BERITA TEJA PAKU ALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp