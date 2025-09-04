Adapundi Ikut Memeriahkan Pemecahan Rekor MURI Bersama AFPI

jpnn.com, JAKARTA - Adapundi, sebagai salah satu pindar terdaftar di AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) belum lama ini ikut ambil bagian dalam pecahan rekor MURI "Live Streaming Edukasi & Literasi 25 Jam Non-Stop” pada 21-22 Agustus 2025.

Kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan HUT ke-80 RI sekaligus upaya AFPI mendorong literasi finansial di Indonesia.

Pemecahan rekor ini menjadi momentum penting bagi industri fintech bahwa akses keuangan digital tidak hanya mudah dan cepat, tetapi juga harus aman dan berlandaskan etika.

Sesuai dengan tujuan utama kegiatan ini, adalah untuk mengedukasi masyarakat agar dapat mengakses layanan keuangan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab.

Acara yang dikemas dalam bentuk podcast ini menghadirkan Direktur Utama Adapundi Achmad Indrawan, penulis buku best seller Critical Elevensekaligus banker Ika Natassa, serta Kepala Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Direktorat OJK Jawa Barat Yuzirwan dengan topik “Kreativitas dalam Mengelola Keuangan: Belajar dari Penulis dan Banker”.

Sebagai salah satu narasumber, Ika Natassa membagikan pandangan unik dengan mengaitkan dunia kepenulisan dengan pengelolaan keuangan.

Menurutnya, baik menulis maupun mengatur keuangan sama-sama melibatkan tiga elemen penting: karakter, intention, dan obstacle.

“Dalam penulisan, ada karakter, ada intention, dan ada obstacle yang harus dihadapi. Begitu juga dengan keuangan: kita adalah karakternya, harus tahu apa intention (tujuan) kita, serta mengenali obstacle(hambatan) yang menghalangi tercapainya tujuan itu. Dari sinilah lahir kreativitas untuk mencari jalan terbaik sesuai dengan tujuan dan kemampuan diri sendiri,” jelas Ika.