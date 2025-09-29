Adaumroh Tawarkan Solusi Aman di Tengah Maraknya Travel Umrah Bodong

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah maraknya kasus penipuan oleh travel umrah bodong yang merugikan masyarakat, Adaumroh hadir sebagai jawaban atas keresahan calon jemaah.

Hadir dengan tagline "Umrah Dahulu Bayar Belakangan" membawa angin segar bagi masyarakat yang ingin umrah yang resmi, aman, dan bisa dibayar secara cicilan.

Program cicilan ini memudahkan calon jemaah yang ingin berangkat ke Tanah Suci tanpa harus terbebani biaya besar sekaligus.

Dengan sistem pembayaran yang transparan, terjangkau. Adaumroh menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin beribadah dengan tenang dan terjamin.

Platform ini memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan informasi jelas terkait paket perjalanan, harga yang transparan serta jadwal keberangkatan yang dapat dipantau langsung oleh jamaah. Hal ini menjadi pembeda utama dari travel umrah ilegal yang kerap menyulitkan calon jemaah dengan janji palsu.

Salah satu contoh testimoni dari ibu yeyet (customer adaumroh) memberikan pengalamanya bersama adaumroh.

Menrutnya, umroh dengan adaumroh biaya murah bisa berngkat satu keluarga. Sungguh perjalanan spiritual yang berkesan, rasa tenang dan bahagia dalam menjalankan ibadah

“Adaumroh berkomitmen memberikan layanan terbaik dengan mengutamakan kepercayaan. Kami ingin memastikan setiap jamaah berangkat sesuai jadwal dan kembali dengan selamat, tanpa rasa khawatir,” ujar Ziad, founder & Ceo Adaumroh.