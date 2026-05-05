JPNN.com - Politik - Parpol

Ade Armando Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Selasa, 05 Mei 2026 – 16:50 WIB
Ade Armando (kiri) saat menghadiri konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa (5/5/2026). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

jpnn.com, JAKARTA - Ade Armando mundur dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia menyebut keputusan tersebut diambil demi kebaikan bersama.

“Melalui konferensi pers ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI,” katanya di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa.

Ade mengaku tidak ada konflik antara dirinya dengan partai, keputusan itu diambil melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas berbagai kontroversi yang menyeret namanya dan berdampak pada PSI.

“Tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tetapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama,” ujarnya.

Ade memahami dirinya kerap menjadi sasaran kritik akibat pernyataan dan komentar terhadap berbagai pihak.

Namun, belakangan kritik yang dialamatkan kepada dirinya juga ikut menyeret nama partai.

"Serangan itu diperluas, dari serangan terhadap saya, juga terhadap... serangan itu terhadap teman-teman saya, termasuk misalnya Bu Grace Natalie," kata Ade.

TAGS   Ade Armando  PSI  Partai Solidaritas Indonesia  Kaesang Pangarep 
