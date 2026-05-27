Ade Govinda Nikmati Momen Olah Daging Kurban Bersama Keluarga

Rabu, 27 Mei 2026 – 15:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ade Govinda mengaku lebih menyukai sajian berbahan dasar daging kambing saat merayakan Hari Raya Iduladha.

Hal tersebut disampaikan Ade saat mengunjungi Antara Heritage Center di Jakarta Pusat, belum lama ini.

“Kebetulan aku suka banget kambing ya, jadi kalau pasti tentang apapun tentang kambing aku suka,” ujar Ade.

Pelantun lagu “Menamakanmu Cinta” itu mengatakan momen Iduladha biasanya diisi dengan kegiatan mengolah daging kurban bersama keluarga.

Menurut Ade, salah satu hidangan yang paling dinantikannya setiap Iduladha adalah sate kambing.

Meski gemar mengonsumsi olahan daging kambing, Ade mengaku tetap menjaga kesehatannya dengan rutin berolahraga.

“Kebetulan aku memang suka olahraga ya, jadi memang harus, karena makannya suka makan sate kambing gitu-gitu harus olahraga jadinya,” katanya.

Ade juga mengungkapkan dirinya bersama keluarga dan rekan-rekannya berencana merayakan libur Iduladha 1447 Hijriah di Bali tahun ini.