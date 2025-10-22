Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ade Kuswara Bantah Purbaya soal Jual Beli Jabatan di Bekasi

Rabu, 22 Oktober 2025 – 08:32 WIB
Ade Kuswara Bantah Purbaya soal Jual Beli Jabatan di Bekasi - JPNN.COM
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang saat menghadiri rapat koordinasi bersama manajemen PT. Jababeka Infrastruktur di Jababeka Golf and Country Club, Kecamatan Cikarang Timur, Selasa (21/10/2025).(ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

jpnn.com - Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkup pemerintah daerah itu, sebagaimana pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Bekasi mana? Di Kabupaten Bekasi tidak ada jual beli jabatan," kata Ade di Cikarang, Selasa (21/10/2025).

Ade menegaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk melakukan pengisian, rotasi maupun mutasi jabatan dengan proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

Komitmen itu juga ditunjukkan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap tahapan seleksi pejabat di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Di kabupaten enggak ada jual beli jabatan, kan, sudah didampingi KPK, kami komitmen," ucapnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan praktik jual beli jabatan di pemerintah daerah masih terjadi sampai saat ini, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan data yang dilaporkan KPK dalam kurun tiga tahun terakhir.

Baca Juga:

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta yang turut disiarkan melalui media sosial Youtube Kemendagri.

Purbaya juga meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan di daerahnya, sebagaimana pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jual beli jabatan  Bekasi  Ade Kuswara  Bupati Bekasi  purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Menkeu Purbaya  KPK 
BERITA JUAL BELI JABATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp