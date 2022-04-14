Ade Rai dan PT AI Indonesia Kembangkan Platform AI Interaktif

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh binaraga legendaris nasional, Ade Rai menjalin kerja sama dengan PT AI Indonesia untuk platform berbasis kecerdasan buatan, Ade Rai AI, pada Selasa (11/4).

Rencananya, Ade Rai AI akan diluncurkan pada Juli 2026 mendatang.

Inisiatif ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses edukasi kesehatan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa batasan ruang dan waktu.

Melalui Ade Rai AI yang berbasis WhatsApp, publik nantinya bisa berinteraksi langsung dengan asisten virtual yang telah dirancang khusus untuk merepresentasikan pengetahuan, gaya komunikasi, hingga filosofi kesehatan seorang Ade Rai.

Kehadiran platform “Ade Rai AI” ini menjadi jawaban atas tantangan literasi kesehatan di era digital, di mana informasi sering kali tersebar namun kurang akurat dan masyarakat sering kali membutuhkan diskusi untuk lebih memahami gaya hidup sehat.

Platform “Ade Rai AI” menawarkan berbagai fitur unggulan, mulai dari konsultasi nutrisi harian, panduan latihan beban yang efektif, hingga tips pemulihan tubuh.

Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya dalam memberikan jawaban yang terpersonalisasi, sesuai dengan kebutuhan dan pertanyaan spesifik dari pengguna, dengan tetap berpijak pada pilar-pilar kesehatan yang fundamental.

"Kesehatan adalah aset yang paling berharga, namun sering kali kita baru menyadarinya saat aset itu hilang. Selama ini saya berkeliling Indonesia untuk berbagi ilmu, namun jangkauan fisik manusia tentu terbatas. Dengan adanya ‘Ade Rai AI’, ilmu yang saya pelajari selama puluhan tahun tentang nutrisi, latihan beban yang menyehatkan, hingga manajemen pikiran kini bisa diakses oleh siapa saja melalui ponsel mereka," kata Ade Rai.