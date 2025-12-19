Ade Tya Ingin Dearly Djoshua Klarifikasi dan Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Nama Ade Tya sempat menjadi sorotan seusai dikaitkan dengan hubungan asmara Ari Lasso dan mantannya, Dearly Djoshua.

Pihak Ade Tya lantas memberikan klarifikasi mengenai kabar yang sempat beredar.

Kuasa hukum Ade Tya, Andreas menjelaskan masalah itu merupakan masalah kecil yang disebabkan oleh miskomunikasi.

Baca Juga: Ade Tya Ungkap Percakapan Ari Lasso Hingga Muncul Perseteruan dengan Dearly Djoshua

"Kami cuma mau menjelaskan sebenarnya masalah ini masalah kecil lah ya," ujar Andreas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

Dia menuturkan kliennya tak memiliki masalah pribadi dengan Ari Lasso.

Dia lantas melurukan poin tentang kliennya yang dikabarkan membuat laporan polisi.

Baca Juga: Kuasa Hukum Tegaskan Ari Lasso Putus Bukan Karena Sosok AT

"Narasi yang dibuat yang saat ini menjadi besar adalah ketika Ade Tya ini menyatakan bahwa sudah melakukan buka LP," kata Andreas.

"Nah, padahal boleh dicek di beberapa media platform yang pernah beliau hadiri, di tempat mana pun juga, itu dia tidak pernah mengatakan sudah buka LP. Tetapi beliau hanya mengatakan konsultasi terkait masalah hukum," sambungnya.