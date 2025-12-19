Ade Tya Ungkap Percakapan Ari Lasso Hingga Muncul Perseteruan dengan Dearly Djoshua

jpnn.com, JAKARTA - Perempuan bernama Ade Tya menceritakan awal mula perkenalannya bersama Ari Lasso hingga akhirnya muncul perseturuan dengan Dearly Joshua.

Sebagai informasi, Dearly Djoshua merupakan kekasih Ari Lasso. Akan tetapi, kisah cinta keduanya kini dikabarkan telah kandas.

Ade Tya mengatakan, dirinya sudah sejak lama berkenalan dengan Ari Lasso. Adapun keduanya saling mengenal saat di Surabaya.

"Kenalnya kebetulan di Surabaya karena sama-sama satu ini ya, satu kota dulunya, sudah lama," kata Ade Tya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

Menurutnya, percakapan melalui pesan singkat bersama Ari Lasso yang menjadi awal masalah dengan Dearly Joshua.

Pada 5 Desember 2025, Ari Lasso menanyakan apakah nomor tersebut benar Ade Tya.

"Ya karena kan say hi, awalnya say hi kan. 'Ini Ade Tya?' Begitu. Aku jawab, 'ini siapa?' karena kontakku juga hilang semua kan. Terus, dikatakannya 'ini aku AL' begitu," ucap Ade Tya.

Ade Tya menjelaskan , percakapannya dengan Ari Lasso cukup intens selama beberapa hari. Namun, kini mereka sudah tidak berkomunikasi lagi.