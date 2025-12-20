Close Banner Apps JPNN.com
Ade Tya Ungkap Soal Dibentak Dearly Djoshua Lewat Voice Note

Sabtu, 20 Desember 2025 – 15:04 WIB
Ade Tya. Foto: Instagram/adetya_26

jpnn.com, JAKARTA - Ade Tya menceritakan awal mula dirinya dituding kegatelan oleh mantan kekasih Ari Lasso, Dearly Joshua.

Tudingan itu dilayangkan seusai Ade Tya berkomunikasi dengan pelantun Hampa tersebut.

Dia mengatakan, dirinya sempat dibentak lewat pesan suara gegara bertukar pesan dengan Ari Lasso.

Baca Juga:

"Ya saya dibentak-bentaknya lewat Voice Note. Nah dibilang, 'kenapa kamu chatting-chatting AL?' Begitu," ujar Ade Tya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

Dia menyebut bahwa pesan suara atau voice note itu dikirimkan oleh Dearly Djoshua melalui ponsel milik Ari Lasso.

"(Dikirim) dari HP-nya AL," kata Ade Tya.

Baca Juga:

Dalam pesan suara, dia dituding kegatelan dengan penyanyi 52 tahun tersebut.

"Iya (dibilang kegatelan itu semua dari HP-nya AL)," ucap Ade Tya.

