JPNN.com - Entertainment - Film

Adegan Fighting di Film Janur Ireng, Tora Sudiro Tanpa Stuntman

Senin, 22 Desember 2025 – 14:14 WIB
Adegan Fighting di Film Janur Ireng, Tora Sudiro Tanpa Stuntman
Aktor Tora Sudiro. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tora Sudiro menceritakan pengalamannya beradegan laga dalam film Janur Ireng.

Dia mengaku menjalani persiapan yang serius untuk melakukan adegan fighting tersebut.

Tora Sudiro melakukan pelatihan khusus selama dua bulan sebelum syuting, demi meminimalisir risiko kecelakaan di lokasi.

"Enggak, itu ada latihannya sih sebenarnya. Jadi, dua bulan sebelumnya pelatihan gitu terus. Jadi ya, minim buat kecelakaan. Mungkin kecetit satu dua tempat ada, cuman aman," kata Tora Sudiro di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Menariknya, pria 52 tahun tersebut memilih melakukan adegan laga seorang diri, tanpa bantuan dari stuntman.

Tora Sudiro lantas mengungkapkan alasannya perihal pilihan tersebut.

"Enggak pakai stunt aku. Mana ada stunt yang segede gini?" ucap suami Mieke Amalia itu.

Tora Sudiro bersyukur selama proses syuting Janur Ireng tidak mengalami cidera.

Aktor Tora Sudiro menceritakan pengalamannya beradegan laga dalam film Janur Ireng.

