JPNN.com - Kriminal

Adegan Memilukan Terungkap saat Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu, Astaga

Kamis, 13 November 2025 – 10:42 WIB
Adegan Memilukan Terungkap saat Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu, Astaga
Kasatreskrim Polres Indramayu AKP Muchammad Arwin Bachar saat memberikan keterangan di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025). ANTARA/HO-Polres Indramayu.

jpnn.com - Adegan memilukan terungkap saat polisi melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).

Dalam kasus pembunuhan itu jumlah korban ada lima orang yang mayatnya dikubur pelaku di Kelurahan Paoman, Indramayu.

Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muchammad Arwin Bachar mengatakan pada rekonstruksi ini, tersangka P dan R memeragakan sekitar 90 adegan, termasuk saat keduanya menghabisi nyawa lima korban.

"Rekonstruksi hari ini dilakukan untuk mengetahui secara detail peristiwa pembunuhan tersebut. Ada 90 adegan yang diperagakan tersangka," ujarnya.

Adegan tersebut menggambarkan seluruh proses kejadian, mulai perencanaan, aksi pembunuhan hingga para tersangka meninggalkan tempat kejadian perkara.

Dalam kasus pembunuhan ini, terdapat lima korban yang seluruh merupakan satu keluarga.

Para tersangka melakukan aksinya secara berurutan, hingga mengubur seluruh korban di belakang rumah.

"Jenazah korban dikubur secara berjajar dan sebagian bertumpuk di lokasi yang sama. Kami mengundang Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyamakan persepsi terkait kasus ini," tuturnya.

AKP Muchammad Arwin Bachar mengungkap adegan memilukan saat pembunuhan satu keluarga di Indramayu, dalam rekonstruksi yang digelar Rabu (12/11/2025).

