Adela Kanasya Adies DPR Tekankan Kualitas Pendidikan Dalam Program Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar dr. Adela Kanasya Adies, MSc., menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dalam pelaksanaan program hospital-based residency atau pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di berbagai daerah, namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan mutu lulusan.

Hal tersebut disampaikan Adela dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

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Adela menilai kebijakan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit memiliki tujuan yang sangat baik, terutama untuk mempercepat pemerataan tenaga dokter spesialis di berbagai wilayah Indonesia.

“Saya melihat tujuan dari program spesialis berbasis rumah sakit ini sangat baik, terutama untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di berbagai daerah. Saya sangat mengapresiasi semangat besar di balik kebijakan ini,” ujar Adela.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan tenaga pendidik klinis di rumah sakit pendidikan. Ketersediaan pembimbing yang kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas lulusan dokter spesialis.

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Selain itu, Adela juga menekankan pentingnya memastikan peserta didik memperoleh pengalaman klinis yang memadai dan beragam selama masa pendidikan.

Menurutnya, paparan terhadap berbagai jenis kasus dengan tingkat kompleksitas yang berbeda menjadi bagian penting dalam membentuk kompetensi dokter spesialis.