Adelia Lulusan UB Baru 4 Bulan Bekerja dan Bu Ela Guru PNS, Meninggal Akibat Kecelakaan Kereta

jpnn.com - BEKASI - Adelia Rifani (26) meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4/2026) malam.

Isak tangis menyelimuti keluarga Adelia yang tinggal di sebuah rumah kawasan Perumahan Bekasi Regensi 1, RT06/06, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Duka itu datang tiba-tiba. Tiada firasat sama sekali dari keluarga korban. Malam itu seharusnya berjalan seperti biasa.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengunjungi keluarga Adelia, korban meninggal dunia kecelakaan kereta api di rumah duka Perumahan Bekasi Regensi 1, RT06/06, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Sang ayah, Rusli, sudah bersiap menjemput putrinya di Stasiun Cibitung, rutinitas yang hampir tak pernah terlewat.

Namun, hingga Senin pukul 21.30 WIB, tak ada kabar.

"Biasanya saya jemput. Malam itu sudah siap-siap, tetapi sampai sekitar jam setengah 10 tidak ada kabar," ujar ayah korban dengan nada lirih.