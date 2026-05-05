Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

ADHI Catatkan Pemulihan Kinerja pada Triwulan I 2026: Laba Bersih Rp 154 miliar

Selasa, 05 Mei 2026 – 10:30 WIB
ADHI Catatkan Pemulihan Kinerja pada Triwulan I 2026: Laba Bersih Rp 154 miliar - JPNN.COM
Ilustrasi tol Solo-Yogya. Foto: dokumentasi ADHI

jpnn.com - PT Adhi Karya (ADHI) membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 2,9 triliun pada Triwulan I 2026.

Pendapatan Perseroan berasal dari kontribusi Joint Operation (JO) sebesar Rp 1,2 triliun dan Non Joint Operation (NJO) sebesar Rp 1,7 triliun.

Sehingga total produksi sampai dengan Triwulan I 2026 adalah senilai Rp 2,9 triliun.

Baca Juga:

Corporate Secretary PT Adhi Karya Rozy Sparta memerinci, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari proyek infrastruktur seperti proyek Jalan Tol Jogja Bawen Paket 1, proyek Jalan Tol Solo Jogja 1.1, dan proyek EPCC Jetty Propylene.

Hal itu sejalan dengan perolehan kontrak baru ADHI pada triwulan I 2026 sebesar Rp 4,72 triliun hingga Triwulan I 2026.

Capaian tersebut tumbuh 131,5 persen YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan kinerja Perseroan yang tetap solid serta konsisten menjaga tren pertumbuhan positif di awal tahun.

Baca Juga:

Dari sisi profitabilitas, Perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp553 miliar.

EBITDA Perseroan tercatat meningkat 46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp 464 Miliar.

Pendapatan Perseroan ADHI berasal dari kontribusi Joint Operation (JO) sebesar Rp 1,2 triliun dan Non Joint Operation (NJO) sebesar Rp 1,7 triliun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ADHI  Pt Adhi Karya  laba  laba bersih  pendapatan 
BERITA ADHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp