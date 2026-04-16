Adhi Karya Lakukan Fundamental Bisnis Review untuk Penguatan Kualitas Kinerja Perseroan

Kamis, 16 April 2026 – 08:01 WIB

jpnn.com - PT Adhi Karya terus mengambil langkah strategis dengan melakukan fundamental business review dari program penyehatan BUMN Karya.

Upaya itu dilakukan melalui penataan menyeluruh atas kualitas aset dan pencadangan di seluruh lini usaha Perseroan.

Corporate Secretary PT Adhi Karya Rozy Sparta mengatakan langkah tersebut ditempuh agar laporan keuangan Perseroan benar- benar mencerminkan kondisi bisnis yang lebih faktual, aktual, dan prudent.

“Ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan fondasi yang lebih solid bagi Perseroan untuk melangkah ke depan," ujar Rozy dalam keterangannya, pada Rabu (15/4).

Penataan neraca tersebut mencerminkan komitmen kami terhadap transparansi dan prinsip tata kelola yang baik sekaligus menjadi landasan kuat.

Di tengah proses tersebut, kinerja operasional perusahaan menunjukkan ketahanan yang solid.

ADHI disebut berhasil membukukan EBITDA positif sebesar Rp 763,8 miliar, yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan usaha operasional.

Laporan kinerja ini pun telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku serta prinsip Good Corporate Good Governance.