ADHI Percepat Pembangunan Huntara dan Infrastruktur Pascabencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui sinergi antar BUMN, ADHI kini tengah mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) guna memastikan warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Pelaksanaan program ini ditinjau langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, dalam kunjungan lapangan pada Senin, 29 Desember.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai target waktu dengan standar kualitas yang terjaga.

"Pembangunan Huntara ini merupakan inisiasi Danantara melalui kolaborasi strategis yang melibatkan Himbara, PTPN, dan BUMN Karya," kata Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Moeharmein Zein Chaniago, Selasa (30/12).

Sinergi terpadu ini difokuskan untuk membantu masyarakat kembali memiliki tempat tinggal selama masa pemulihan sosial dan ekonomi.

Moeharmein menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga kenyamanan penghuni.

“Progres pembangunan Huntara terus kami dorong agar bisa segera ditempati. Kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan ini secara tepat waktu dengan tetap mengutamakan keselamatan, kualitas, serta fungsi hunian yang memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujarnya.

ADHI merancang kawasan Huntara secara fungsional untuk mendukung aktivitas harian warga. Selain unit hunian, kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, di antaranya fasum, sanitasi, tempat ibadah dan ruang bermain anak.