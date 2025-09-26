Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Adhisty Zara dan Nicholas Saputra Beri Bocoran Soal Tukar Takdir

Jumat, 26 September 2025 – 15:15 WIB
Film Tukar Takdir, dibintangi Nicholas Saputra, Marsha Timothy, dan Adhisty Zara. Foto: Dok. Starvision

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adhisty Zara terlibat dalam film terbaru yang berjudul Tukar Takdir.

Dalam film tersebut, dia memerankan tokoh yang bernama Zahra.

Adhisty Zara mengatakan bahwa menuturkan dalam film Tukar Takdir dirinya memiliki lapisan yang kompleks.

"Sebagai anak dari pilot pesawat Jakarta Airways 79 yang mengalami petaka, dan ayahnya meninggal, Zahra memikul beban emosional ibunya yang berlarut dalam kesedihan. Namun, di sini dia memilih untuk menyembunyikan duka dan rindu di balik senyuman," kata Adhisty Zara.

"Dia sangat membutuhkan sosok ayah, dan Rawa menjadi sosok yang mengisi kekosongan itu,” sambung mantan personel JKT48 itu.

Dalam film Tukar Takdir, Adhisty Zara beradu akting dengan Nicholas Saputra dan Marsha Timothy.

Sementara itu, Nicholas Saputra mengaku mendesain karakter Rawa untuk memiliki fisik yang lebih berisi.

Menurutnya, Tukar Takdir menjadi film yang spesial baginya karena bermain dengan deretan pemeran yang hebat, sehingga membuat proses syuting terasa menyenangkan meski adegan-adegan di dalamnya menegangkan.

