JPNN.com - Entertainment - Seleb

Adhsty Zara Kenang Momen bersama Mendiang Sang Kakek, Acil Bimbo

Selasa, 02 September 2025 – 12:10 WIB
Adhisty Zara bersama kakeknya, Acil Bimbo. Foto: Instagram/zaraadhsty

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adhisty Zara mengenang momen bersama sang kakek, musikus Acil Bimbo sewaktu masih hidup.

Dia membagikan potret sang kakek yang terbaring di rumah sakit seraya melihat buku berisi foto keluarga yang diberi nama.

Zara menceritakan buku itu sengaja dibuat agar kakeknya yang sakit tetap mengingat para anggota keluarga.

"Ingat waktu itu, bikinin buku ini biar kiyang (panggilan Zara kepada kakeknya, red), bisa ingat terus sama kita, dan kiyang happy," kata Zara melalui akunnya di Instagram, Selasa (2/9).

Pada unggahan berbeda, Zara juga membagikan potret berdua dengan sang kakek seraya tersenyum ke hadapan kamera. 

Kendati berduka, Zara bersyukur kini sang kakek tidak lagi menderita karena sakit. 

"Kiyang sudah enggak sakit lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, pentolan grup musik Bimbo Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah alias Acil Bimbo meninggal dunia pada Senin (1/9) malam.

Aktris Adhisty Zara mengenang momen bersama sang kakek, musikus Acil Bimbo sewaktu masih hidup.

