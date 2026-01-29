Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Mewakafkan Kader Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi terkait Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar Adies Kadir untuk menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat.

Bahlil memberikan istilah bahwa Partai Golkar “mewakafkan” Adies untuk bertugas di lembaga negara.

“Hari ini kita mewakafkan salah satu kader terbaik partai golkar, yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya pak adies kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi hakim MK,” ucap Bahlil di Istana Negara, pada Rabu (28/1).

Bahlil menjelaskan bahwa sebelum menjadi hakim MK, Adies telah melakukan pengunduran diri.

Pengunduran diri dilakukan baik dari kepengurusan maupun keanggotaan di Partai Golkar. Hal itu lantaran seorang hakim MK harus independen.

“Jadi, beliau dari kader partai, anggota partai, struktur partai sudah enggak sebelum ditetapkan,” kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menuturkan bahwa Adies telah mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

“Suratnya nanti saya cek, yang jelas ketika beliau dipilih itu langsung prosesnya tidak lagi menjadi kader atau pengurus partai,” tuturnya.