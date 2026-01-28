Adies Kadir Jadi Hakim MK, Formappi: Ada Permainan Politik Tingkat Tinggi

Rabu, 28 Januari 2026 – 13:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mencium permainan politik di balik terpilihnya eks Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan legislatif.

"Tampaknya ada permainan politik tingkat tinggi yang bergerak dalam ruang sunyi terkait calon hakim konstitusi ini," kata Lucius kepada awak media, Rabu (28/1).

Sebab, kata Lucius, Adies terpilih setelah DPR menyingkirkan Inosentius Samsul yang sebelumnya telah disahkan lolos sebagai hakim konstitusi melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

"Kini tetiba Inosentius dibatalkan oleh DPR lalu digantikan oleh Adies yang belum diuji oleh Komisi III sebagaimana Inosentius," lanjut dia.

Terlebih lagi, kata Lucius, Adies menjalani proses seleksi yang sangat kilat, karena hanya sekitar satu sampai dua jam.

"Sim salabim ini namanya," ujar dia.

Lucius menuturkan tata tertib parlemen melalui Pasal 198 Ayat 2 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebenarnya mengatur tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan oleh Komisi.

Seleksi dan pembahasan itu mencakup penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kelayakan, penentuan urutan calon, dan pemberitahuan publik.