Adies Kadir Jadi Hakim MK, Sari Yuliati Resmi Jabat Wakil Ketua DPR RI

Selasa, 27 Januari 2026 – 12:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Golkar Sari Yuliati resmi menempati Wakil Ketua DPR RI untuk sisa jabatan 2024-2029 menggantikan Adies Kadir setelah disetujui dalam Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Adapun, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustopa menjadi sosok yang memimpin Rapat Paripurna tersebut.

Saan awalnya menetapkan pemberhentian Wakil Ketua DPR RI atas nama Adies Kadir yang mengundurkan diri.

Diketahui, Adies mundur setelah diusulkan DPR RI sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan terhormat, apakah dapat disetujui?," tanya Saan dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/1).

Para legislator menjawab setuju. Adies resmi berhenti sebagai Wakil Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna.

Selanjutnya, Saan membacakan surat dari Golkar yang isinya usul Sari Yuliati menjabat Wakil Ketua DPR RI.

"Selanjutnya surat dari DPP Partai Golkar dimaksud juga menyampaikan usulan penggantian Wakil Ketua DPR RI dari Adies Kadir kepada Saudari Sari Yuliati, nomor anggota A341," kata dia.