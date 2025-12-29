Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Adies Kadir: Pemerataan Pendidikan Harus Dibarengi Penguatan Literasi Digital

Senin, 29 Desember 2025 – 10:39 WIB
Adies Kadir: Pemerataan Pendidikan Harus Dibarengi Penguatan Literasi Digital - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR Adies Kadier saat menggelar reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di kawasan Bogangin, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Minggu (28/12). Foto: source for JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua DPR Adies Kadir menekankan upaya pemerintah dalam memeratakan pendidikan tidak hanya berhenti pada pemberian akses sekolah, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital bagi para pelajar.

Pernyataan tersebut sampaikannya saat reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di kawasan Bogangin, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Minggu (28/12).

Berinteraksi langsung dengan warga, khususnya para orang tua penerima Program Indonesia Pintar (PIP), Adies menyoroti penggunaan gawai yang semakin kuat memengaruhi kehidupan anak-anak.

Baca Juga:

Dia mengingatkan tanpa pendampingan yang tepat, teknologi dapat membawa anak menjauh dari tujuan utama pendidikan.

“Teknologi tidak bisa dihindari. Karena itu, anak-anak harus memiliki literasi digital agar mampu memanfaatkan gadget secara bijak dan produktif, bukan hanya untuk hiburan,” kata Adies.

Dia mengatakan isu pemerataan pendidikan di Surabaya tidak cukup dilihat dari ketersediaan sekolah atau fasilitas fisik.

Baca Juga:

Menurut Adies, masih banyak warga dengan kondisi ekonomi rentan yang membutuhkan dukungan negara, baik berupa bantuan biaya pendidikan maupun penguatan kemampuan belajar di era digital.

“PIP dan KIP adalah wujud nyata negara hadir. Anak Indonesia tidak boleh berhenti sekolah karena kendala ekonomi, dan tidak boleh tertinggal hanya karena belum siap menghadapi perkembangan teknologi,” ujarnya.

Reses Adies Kadier di Surabaya, minta orang tua ikut berperan dalam meningkatkan literasi digital bagi para pelajar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adies Kadir  DPR RI  Reses  pendidikan  literasi digital 
BERITA ADIES KADIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp