Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Adies Kadir Terpilih Jadi Hakim MK, Posisinya di DPR Berpeluang Digantikan Putrinya Sendiri

Kamis, 29 Januari 2026 – 19:52 WIB
Adies Kadir Terpilih Jadi Hakim MK, Posisinya di DPR Berpeluang Digantikan Putrinya Sendiri - JPNN.COM
Adies Kadir. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Kursi anggota DPR RI yang ditinggalkan oleh politikus senior Partai Golkar, Adies Kadir, kini berpeluang diisi oleh putrinya sendiri, Adela Kanasya Adies.

Peluang ini terbuka melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) menyusul terpilihnya Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya akan mengikuti seluruh mekanisme perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan sosok pengganti Adies Kadir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Baca Juga:

"Golkar taat pada aturan dalam undang-undang. Pengganti Pak Adies itu caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya," kata Sarmuji melalui layanan pesan, Kamis (29/1).

Sarmuji mengatakan Golkar tidak pernah menyebut nama ketika memproses PAW seorang legislator yang tak bertugas di parlemen.

"Dalam pengajuan PAW, Golkar biasanya tidak menyebut nama, hanya menyatakan digantikan oleh caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya," kata dia.

Baca Juga:

Diketahui, Adies yang berstatus legislator fraksi Golkar terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat.

Eks Wakil Ketua Komisi III itu menjadi hakim konstitusi setelah menyingkirkan kandidat yang sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan, yakni Inosentius Samsul. 

Kursi anggota DPR RI yang ditinggalkan oleh politikus senior Partai Golkar, Adies Kadir, kini berpeluang diisi oleh putrinya sendiri, Adela Kanasya Adies.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adies Kadir  Adela Kanasya Adies  Golkar  DPR RI  PAW DPR 
BERITA ADIES KADIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp