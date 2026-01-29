Adies Kadir Terpilih Jadi Hakim MK, Posisinya di DPR Berpeluang Digantikan Putrinya Sendiri

Kamis, 29 Januari 2026 – 19:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kursi anggota DPR RI yang ditinggalkan oleh politikus senior Partai Golkar, Adies Kadir, kini berpeluang diisi oleh putrinya sendiri, Adela Kanasya Adies.

Peluang ini terbuka melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) menyusul terpilihnya Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya akan mengikuti seluruh mekanisme perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan sosok pengganti Adies Kadir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Golkar taat pada aturan dalam undang-undang. Pengganti Pak Adies itu caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya," kata Sarmuji melalui layanan pesan, Kamis (29/1).

Sarmuji mengatakan Golkar tidak pernah menyebut nama ketika memproses PAW seorang legislator yang tak bertugas di parlemen.

"Dalam pengajuan PAW, Golkar biasanya tidak menyebut nama, hanya menyatakan digantikan oleh caleg dengan perolehan suara terbanyak berikutnya," kata dia.

Diketahui, Adies yang berstatus legislator fraksi Golkar terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat.

Eks Wakil Ketua Komisi III itu menjadi hakim konstitusi setelah menyingkirkan kandidat yang sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan, yakni Inosentius Samsul.