JPNN.com - Politik - Legislatif

Adies Kadir Tetap Dipercaya Jadi Pimpinan DPR RI

Sabtu, 08 November 2025 – 22:55 WIB
Elite Partai Golkar Adies Kadir tetap dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI, setelah adanya keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Elite Partai Golkar Adies Kadir tetap dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI, setelah adanya keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Adies Kadir mengaku tetap fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota dewan. Termasuk mendampingi warga yang menjadi korban persoalan lahan di Surabaya.

"Kini saatnya kembali bekerja, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memastikan keadilan bagi mereka," ujar Adies dalam keterangannya, Sabtu (8/11).

Adies mengatakan dirinya telah menerima surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari perwakilan warga terdampak sengketa lahan dengan salah satu perusahaan BUMN.

“Saya sudah menerima langsung surat dari warga. DPR RI siap memfasilitasi RDP yang akan diagendakan dalam waktu dekat agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan solusi yang adil," katanya.

Adies mengaku permasalahan lahan milik warga di Surabaya ini mencakup 534 hektare, yang terdiri dari tiga kecamatan dan lima kelurahan. Jumlah korbannya mencapai puluhan ribu orang.

Adies mengaku aspirasi warga Surabaya ini akan segera difasilitasi melalui mekanisme resmi di DPR melalui Komisi II, Komisi VI serta Komisi XII.

"Negara tidak boleh menutup mata terhadap hak rakyatnya,” pungkas Adies.(mcr10/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

TAGS   MKD  DPR RI  Adies Kadir  Politik 
