Adik-Adik Vidi Aldiano Kompak Temani Sheila Dara, Harry Kiss Senang

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian Vidi Aldiano masih meninggalkan duka mendalam bagi keluarga sang musisi.

Namun, di tengah duka tersebut, keluarga menunjukkan kekompakannya demi menguatkan istri mendiang Vidi, Sheila Dara.

Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss mengatakan bahwa adik-adik pelantun Status Palsu itu masih terus mendampingi Sheila Dara di kediamannya.

"Ya itu, Diva dan Vadi itu sampai hari ini masih nemenin Sheila di rumahnya Cipete. Ya, saya senang saja mereka masih kompak," ujar Harry Kiss di kawasan Veteran, Jakarta Selatan, Senin (6/4).

Namun, tak hanya adik-adik mendiang Vidi yang kompak mendampingi Sheila Dara di kediamannya.

Istri adik-adik Vidi juga ikut menemani sang kakak ipar di tengah masa dukanya.

Walau rumah yang ditempati Sheila Dara tak besar, tetapi hal itu tak menjadi penghalang bagi keluarga untuk tetap berkumpul dan menginap di sana.

"Itu enggak cuma Diva sama Fadie, tapi juga sama istri-istrinya. Jadi rumah Cipete itu kan kecil. Saya enggak tahu mereka tidurnya di mana. Ada yang tidur di dapur lah, mungkin ya," kata Harry Kiss.