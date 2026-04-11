Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Adik Bacok Kakak Kandung, Motif Mengintip yang Lagi Mandi

Sabtu, 11 April 2026 – 04:00 WIB
Ilustrasi adik bacok kakak kandung. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian mengungkapkan pelaku pembacokan yang dilakukan adik kepada kakak kandungnya di Kampung Pedaengan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (9/4), merupakan residivis.

"Pelaku pembacokan inisial MH (20 tahun) merupakan residivis, dulu pernah terlibat kasus pencurian dengan kekerasan (curas)," kata Kapolsek Cakung AKP Andre Tri Putra, Jumat.

Dia menyatakan pelaku menjalani hukuman selama satu tahun delapan bulan sejak 2018 dan bebas sekitar tahun 2020.

"Tahun 2018 lalu pencurian handphone, jambret di Kampung Pedaengan, Penggilingan," ucap Andre.

Adapun motif pria inisial MH (20) yang melakukan pembacokan terhadap BW (30) memakai golok karena sakit hati.

"Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya karena sakit hati terhadap korban sehingga pelaku melukai korban," kata Andre.

Kejadian itu bermula pada Kamis (9/4) sekitar pukul 10.30 WIB.

Piket SPKT Polsek Cakung menerima laporan dari warga terkait adanya aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam di kawasan Kampung Pedaengan, RT 03/08, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung.

Banjir darah. Adik bacok kakak kandung gegara sakit hati. Motif mengintip yang lagi mandi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adik Bacok Kakak  pembacokan  penganiayaan  Cakung  Residivis 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp