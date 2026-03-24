Adik Buka Suara soal Kasus Nikita Mirzani, Lalu Singgung BPOM

jpnn.com, JAKARTA - Adik Nikita Mirzani, Lintang, angkat bicara terkait kasus hukum yang tengah menjerat sang kakak.

Dia meminta publik untuk ikut mengawal jalannya proses hukum agar berjalan transparan.

Dalam pernyataannya, Lintang menegaskan bahwa keluarga tidak meminta bantuan dalam bentuk materi, melainkan dukungan moral dari masyarakat.

“Intinya kalau mau bantu enggak usah bantu pakai apa-apa, cukup pakai doa, cukup pakai support itu sudah memebantu banget,” ujar Lintang, dikutip dari kanal NitNot di YouTube, Selasa (24/3).

Dia juga secara tegas meminta agar publik ikut memantau perkembangan kasus yang sedang berjalan.

Menurutnya, pengawalan dari masyarakat penting agar penanganan perkara tetap sesuai fakta.

“Kita kawal saja kasus yang lagi berjalan ini,” lanjutnya.

Selain itu, Lintang turut menyinggung soal isu terkait BPOM yang ikut menjadi perhatian dalam kasus tersebut.