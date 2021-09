Adik Lulus Kuliah, Ayu Ting Ting Beri Hadiah Mewah

Rabu, 22 September 2021 – 20:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Adik Ayu Ting Ting, Assyifa Nuraini baru saja lulus kuliah dan meraih gelar sarjana.

Ayu Ting Ting sebagai kakak memberikan hadiah mewah untuk kelulusan adiknya tersebut.

Hadiah mewah yang diberikan yakni mobil baru seharga ratusan juta rupiah.

Hal tersebut diungkap oleh ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum melalui akun Instagram.

"Alhamdulilah ya Allah, terima kasih nak @ayutingting92 sudah kasih banyak hadiah buat adik kamu di kelulusan kuliahnya, bahagia ayah ibu," ungkap Umi Kalsum, Rabu (22/9).

Ayu Ting Ting tidak ketinggalan mengucap selamat untuk adiknya, Assyifa Nuraini.

Dia mengaku bangga atas pencapaian saudara kandungnya tersebut.

"Happy graduation my lovely sister, congrats adek teteh lulus, alhamdulillah proud of u dek, so happy," ujar Ayu Ting Ting. (ded/jpnn)