Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Adik Marc Marquez Ungkap Tanda-tanda Kebangkitan Pecco Bagnaia, Apa Itu?

Rabu, 20 Agustus 2025 – 07:29 WIB
Adik Marc Marquez Ungkap Tanda-tanda Kebangkitan Pecco Bagnaia, Apa Itu? - JPNN.COM
Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Foto: REUTERS/Pablo Morano.

jpnn.com - Adik Marc Marquez, yakni Alex Marquez yakin Francesco Bagnaia akan segera bangkit di MotoGP 2025.

Dalam empat musim terakhir, Pecco -sapaan Bagnaia- selalu menjadi penantang gelar Juara Dunia.

Performa Bagnaia Menurun Drastis

Namun, musim ini performanya menurun drastis. Pembalap Ducati Lenovo itu baru meraih satu kemenangan dari 13 seri yang dilalui.

Baca Juga:

Akibatnya, rider asal Italia tersebut tertinggal jauh dari Marquez bersaudara yang kini menguasai klasemen MotoGP 2025.

Bagnaia berada di posisi tiga dengan 221 poin, terpaut 55 angka dari Alex di urutan kedua, serta 193 poin dari Marc sebagai pemimpin klasemen.

Alex Yakin Bagnaia Segera Bangkit

Meski demikian, Alex melihat Pecco akan segera menemukan titik balik dalam persaingan MotoGP 2025.

Baca Juga:

"Saya pernah berada pada situasi itu, sampai saya berpikir apa yang harus diubah agar lebih baik."

"Pada titik itu, dia (Pecco Bagnaia, red) akan mengubah karakter dan sebagainya (untuk meraih hasil positif)," ucap Alex dilansir Motosport.

Adik Marc Marquez, yakni Alex Marquez yakin Francesco Bagnaia akan segera bangkit di MotoGP 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bagnaia  Marc Marquez  Alex Marquez  Francesco Bagnaia  MotoGP 2025 
BERITA BAGNAIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp