Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Eropa

Adik Raja Inggris Ditangkap Polisi Gegara Kasus Epstein

Kamis, 19 Februari 2026 – 22:06 WIB
Adik Raja Inggris Ditangkap Polisi Gegara Kasus Epstein - JPNN.COM
Pangeran Andrew (jas hitam) dilarang mengenakan seragam militer seperti saudara-saudaranya saat mengiringi peti mati Ratu Elizabeth II di Edinburgh. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

jpnn.com, LONDON - Andrew Mountbatten-Windsor, mantan pangeran Kerajaan Inggris, ditangkap polisi atas dugaan pelanggaran jabatan publik menyusul pengungkapan terbaru dokumen Jeffrey Epstein, mendiang terpidana kejahatan seksual.

Menurut laporan BBC pada Kamis (19/2), kepolisian Thames Valley menangkap Andrew (66) di Norfolk.

Dalam pernyataannya, polisi menolak mengonfirmasi identitas tersangka sesuai "panduan nasional," tetapi memastikan tersangka ditahan di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Baca Juga:

Penggeledahan juga masih dilakukan di beberapa lokasi di Berkshire dan Norfolk, kata polisi.

"Setelah melakukan penilaian menyeluruh, kami telah memulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran jabatan publik ini," kata Assistant Chief Constable Oliver Wright.

Mantan pangeran itu membantah melakukan pelanggaran hukum terkait hubungannya dengan Epstein.

Baca Juga:

Pada 9 Februari, kepolisian Inggris membenarkan pihaknya tengah mendalami laporan dugaan pelanggaran hukum "sesuai prosedur yang berlaku."

Andrew, adik kandung Raja Charles III, bertugas sebagai utusan dagang Inggris pada periode 2001-2011. Ia mengundurkan diri dari tugas kerajaan pada 2019 setelah hubungannya dengan Epstein terungkap.

Gegara dokumen Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor, mantan pangeran Kerajaan Inggris, ditangkap polisi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jeffrey Epstein  kasus epstein  raja inggris  pangeran andrew  Andrew Mountbatten-Windsor  Epstein 
BERITA JEFFREY EPSTEIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp