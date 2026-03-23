Adik Ungkap Kondisi Terkini Nikita Mirzani di Rutan Pondok Bambu

Senin, 23 Maret 2026 – 16:26 WIB
Nikita Mirzani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi terkini Nikita Mirzani di rumah tahanan diungkap langsung oleh sang adik, Lintang, seusai berkunjung saat Lebaran.

Lintang memastikan bahwa kondisi kesehatan kakaknya saat ini sudah menunjukkan perbaikan.

“Alhamdulillah sudah membaik ya, sehatlah, alhamdulillah,” ujar Lintang, dikutip dari tayangan NitNot di YouTube, Senin (23/3).

Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa Nikita sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan.

“Kemarin kabarnya iya sempat drop eh masalah lambung,” katanya.

Menurut Lintang, kondisi tersebut kini sudah tertangani dan tidak lagi menjadi masalah serius.

Dia menyebut Nikita tetap berusaha menjaga kesehatannya selama berada di dalam rutan.

Sebelumnya, aktris sekaligus Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan bahwa kesehatan Nikita Mirzani.

Adik ungkap kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang sempat menurun sebelum lebaran.

TAGS   Nikita Mirzani  rutan pondok bambu  kesehatan Nikita Mirzani  Rieke Diah Pitaloka  Lebaran  lambung 
