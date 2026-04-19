Adikara Menandai Babak Baru Lewat Spotless Dove

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Adikara merilis mini album atau EP yang berjudul Spotless Dove.

Mini album tersebut diklaim sebagai sebuah karya yang lahir dari ruang refleksi yang sangat personal.

Spotless Dove merekam fase penting dalam hidup ketika Adikara mulai mempersiapkan diri menyambut peran baru sebagai seorang ayah.

Kabar tentang kehadiran anak pertamanya, seorang putri, membawa perubahan cara pandang yang mendalam bagi Adikara.

Dia mulai merenungkan kembali makna tanggung jawab, kasih sayang, serta bagaimana seorang anak datang ke dunia dalam keadaan yang sepenuhnya murni, tanpa pernah memilih untuk dilahirkan.

Dari kesadaran itu, tumbuh keinginan kuat dalam dirinya untuk memastikan anak bertumbuh dengan cinta yang utuh sejak awal kehidupannya, bahkan jauh sebelum dia lahir.

Dalam proses refleksi tersebut, Adikara juga teringat sebuah kalimat yang pernah didengar: The most masculine I have ever felt is when I held my own daughter.

Kutipan tersebut membawanya pada pemaknaan baru tentang maskulinitas, bukan sekadar tentang kekuatan, tetapi juga tentang kelembutan, perlindungan, dan kesiapan untuk menjadi tempat pulang bagi keluarganya.