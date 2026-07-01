Adindha Kirana Dewi Wakili Indonesia & JRP Insurance di ISJ Advanced Course 2026

jpnn.com, JAKARTA - Adindha Karina Dewi sebagai Secretariat & Public Relations Department Head PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) terpilih sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam The 36th Session of the Advanced Course 2026 yang diselenggarakan oleh Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ).

Program pengembangan kapasitas itu merupakan salah satu forum pendidikan dan pertukaran pengetahuan paling bergengsi di kawasan Asia bagi para profesional industri asuransi umum.

Keikutsertaan Adindha Karina Dewi merupakan hasil proses seleksi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Dari sejumlah kandidat yang berasal dari perusahaan anggota AAUI, terpilih tiga peserta terbaik untuk mewakili Indonesia, yaitu perwakilan dari PT Allianz Utama Indonesia, PT Jasaraharja Putera, dan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

Program The 36th Session of the Advanced Course merupakan inisiatif pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ) dengan tujuan meningkatkan kompetensi para profesional asuransi melalui pembelajaran komprehensif mengenai perkembangan industri, praktik terbaik (best practices), inovasi, tata kelola, manajemen risiko, hingga dinamika pasar asuransi global.

Rangkaian program akan dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu sesi pembelajaran secara daring pada Mei 2026 dan dilanjutkan dengan sesi tatap muka di Tokyo, Jepang, pada Juni 2026.

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Selama mengikuti program tersebut, para peserta akan memperoleh kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan praktisi, akademisi, regulator, dan pelaku industri asuransi dari berbagai negara, sehingga dapat memperluas perspektif internasional sekaligus membangun jejaring profesional global.

Bagi JRP, pengembangan kompetensi insan perusahaan merupakan bagian dari strategi berkelanjutan dalam mendukung transformasi bisnis serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang unggul.