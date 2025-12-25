Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Aditya Pratama: Kombes Pol Eko Prasetyo Menorehkan Sejumlah Prestasi Gemilang

Kamis, 25 Desember 2025 – 12:09 WIB
Kombes Pol Eko Prasetyo. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum P3KN Aditya Pratama Hermon mengatakan Kombes Pol Eko Prasetyo merupakan seorang perwira menengah kepolisian yang telah menorehkan sejumlah prestasi gemilang saat menjabat sebagai Kapolres Kota Bogor.

“Salah satu keberhasilannya yang paling menonjol adalah mengungkap peredaran sabu-sabu seberat 21 Kg dan 19.950 butir ekstasi dari sebuah Mobil Pajero,” ujar Aditya Pratama dalam keterangan tertulis pada Kamis (24/12/2025).

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Menurut Aditya Pratama, Kombes Pol Eko Prasetyo juga berhasil meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bogor.

Dia menyebut Kombes Pol Eko Prasetyo memperkuat patroli dan pengawasan di lapangan, serta berkolaborasi dengan masyarakat dalam program sahabat Rainmas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Terbukti Kota Bogor tercatat sebagai wilayah terendah angka kriminalitas di Jawa Barat selama Kombes Pol Eko Prasetyo menjabat,” ujar Aditya Pratama.

Menurut Aditya Pratama, Kombes Pol Eko Prasetyo telah menerima beberapa penghargaan dan pengakuan atas keberhasilannya.

Salah satunya adalah penghargaan DetikJabar Awards sebagai Figur Akselerator Kemajuan.

