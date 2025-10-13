Aditya Zoni Akhirnya Berkomentar Soal Kasus Peredaran Narkoba Ammar Zoni

Senin, 13 Oktober 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni akhirnya memberi tanggapan soal kabar kakaknya, Ammar Zoni terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Melalui video pernyataan yang diunggah di Instagram, dia menilai bahwa sejauh ini kasus Ammar Zoni baru sebatas dugaan.

"Ini masih dugaan, teman-teman. Belum ada data dan faktanya," kata Aditya Zoni, Minggu (12/10).

Pria berusia 25 tahun itu meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi soal kasus Ammar Zoni.

Menurut Aditya Zoni, sebaiknya netizen maupun masyarakat menunggu hasil persidangan kasus tersebut.

"Jadi, kita sama-sama menunggu hasil persidangannya," tambah Aditya Zoni.

Diketahui, Ammar Zoni terjerat kasus narkoba untuk keempat kalinya. Terbaru, dia diduga terlibat peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Jakarta Pusat Wahyu Trah Utomo menyampaikan kronologi penangkapan Ammar Zoni.